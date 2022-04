Nagpur News: देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ने का सिलसिला जारी है. बीते 17 दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (Petrol Diesel Price) में 14 दिन बढ़ोतरी की गई है. 22 मार्च से अब तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा हो चुका है. कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है. वहीं, मुंबई की बात करें तो यहां एक लीटर पेट्रोल के लिए 120.51 रुपये और डीजल के लिए 104.77 रुपये चुकाने होंगे. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच महाराष्ट्र के नागपुर में एक पेट्रोल पंप पर अजीबोगरीब शर्त रख दी गई है.Also Read - CNG Price Hike: दिल्ली में सीएनजी के दाम 2.5 रुपये किलो बढ़े, अप्रैल में अभी तक कुल 9.1 रुपये/किलो की बढ़ोतरी

Maharashtra | A petrol pump in Nagpur refuses to sell petrol below Rs.50

It's not viable to operate machines for giving such a small quantity of petrol as they consume high electricity. We took this decision to avoid a scuffle with people: Ravishankar Pardhi, Petrol Pump owner pic.twitter.com/NXOay5flOf

