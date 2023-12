महाराष्ट्र में भीषण हादसा, ट्रक ने कार को टक्कर मारी, छह लोगों की मौत

15 दिसंबर की देर रात नागपुर (महाराष्ट्र) के काटोल तालुका के सोनखंब में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे छह लोगों की मौत हो गई. घायलों को नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. ये जानकारी न्यूज एजेंसी ने नागपुर ग्रामीण पुलिस के हवाले से दी है.

Maharashtra | Six people died after a truck rammed into a car at Sonkhamb in Katol taluka, Nagpur, late last night.

The injured have been admitted to the trauma centre at the government medical hospital in Nagpur: Nagpur Rural Police

(Pic Source: Nagpur Rural Police) pic.twitter.com/MHuLdtYywk

