Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद और गहराता जा रहा है. मुंबई में दादर इलाके में जहां शिवसैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें कोबंडी चोर लिखा हुआ है जिसका मतलब है- मुर्गी चोर. इससे पहले शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नासिक में भाजपा पार्टी कार्यालय पर पथराव किया और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

वहीं, मुंबई में राणे समर्थक और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए दोनों तरफ से एक-दूसरे पर पत्थर फेंके गए. शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने राणे के जुहू स्थित बंगले के सामने भी पथराव किया. पथराव की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की तो शिवसेना कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई क्योंकि शिवसेना कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आवास की ओर मार्च किया था.

#WATCH | Maharashtra: A clash breaks out amid Shiv Sena workers, BJP workers and Police in Mumbai as Shiv Sena workers marched towards Union Minister Narayan Rane’s residence.

Union Minister Narayan Rane had given a statement against CM Uddhav Thackeray yesterday. pic.twitter.com/TezjDGGqAb

