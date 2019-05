पुणे: नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में कथित तौर पर सबूतों को नष्ट करने के मामले में गिरफ्तार किए गए एक वकील और एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता को पुणे की एक अदालत ने रविवार को एक जून तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वकील संजीव पुनालेकर और सनातन संसथा के सदस्य विक्रम भावे को शनिवार को मुंबई में गिरफ्तार किया.

दोनों आरोपियों को पुणे स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस एन सोनावने की अदालत में पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें एक जून तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया. इससे पहले कोर्ट ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनीं.

Narendra Dabholkar murder case: Adv Sanjeev Punalekar and Vikram Bhave have been sent to CBI custody till June 1. The two were arrested yesterday from Mumbai and produced before a Pune court today. #Maharashtra pic.twitter.com/TEeZmc1KL8

— ANI (@ANI) May 26, 2019