मुंबई (महाराष्ट्र): राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता ज़ेन सदावर्ते ने कहा कि महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिवसेना नेताओं द्वारा भाषण देने सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था कि उन्हें मराठी बोलना नहीं आता था. उन्हें मालूम नहीं कि मराठी कैसे बोली जाती है. उन्होंने कहा कि जब मैंने हिंदी और अंग्रेजी में बात की, तो हर किसी के पास मेरा संदेश पहुंचा. लेकिन मुझे नहीं पता कि मंच पर लोगों के साथ क्या हुआ था. वे गुस्सा हो गए और मुझ पर हमला किया. मंच पर पैनल में शिवसेना नेता भी मौजूद थे.

Zen Sadavarte: But I don’t know what happened to the respected Shiv Sena leaders who were present on the stage. They started humiliating me and told me if you want to live in India then you need to learn Marathi. (08.03) https://t.co/GH6Mr8H8Ft

