Navodaya Vidyalaya News: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के 28 और छात्रों तथा तीन कर्मचारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. इसके बाद पिछले एक सप्ताह में इस संस्थान में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी के अनुसार, संक्रमित छात्रों में से अधिकतर में कोई लक्षण नहीं हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है.

Maharashtra | 28 more students & 3 staff members of Jawahar Navodaya Vidyalaya in Ahmednagar district have tested positive for COVID-19, taking the number of such cases at the institute to 82, a health department official said.

