Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान ड्रग्स केस मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. शनिवार की सुबह नवाब मलिक ने एक ट्वीट करके दावा किया है कि आर्यन खान को समीर दाऊद वानखेड़े ने किडनैप किया था और उनसे फिरौती मांगी थी. इस मामले की जांच महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई एसआईटी करेगी. बता दें कि अब दिल्ली के अधिकारी आईपीएस संजय कुमार सिंह करेंगे.

नवाब मलिक ने कहा, मैंने एसआईटी गठित करने की मांग की थी, लेकिन अब दो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई गई है. एक टीम केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है, जबकि दूसरी राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई है. अब देखना यह होगा कि कौन सबसे पहले इस पूरे मामले की तह तक जाकर असलियत जनता के सामने लाती है.

I had demanded an S.I.T probe to investigate Sameer Dawood Wankhede for kidnapping of & ransom demand from Aryan Khan.

Now 2 S.I.Ts are constituted (state & centre), let us see who brings out the skeletons from the closet of Wankhede and exposes him and his nefarious private army

