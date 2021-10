Devendra Fadnavis on Nawab Malik’s allegation in Drug case: मुंबई के तट के निकट एक क्रूज पोत पर दो अक्टूबर को की गई एनसीबी की छापेमारी को लेकर अब सियासी दल एक-दूसरे पर हमला कर रहे हैं. महाराष्‍ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा, नवाब मलिक का दर्द ही कुछ और है. जब से NCB ने उनके रिश्तेदार को ड्रग्स के मामले में गिरफ़्तार किया है तब से वे NCB के खिलाफ आग उगलते हैं. सवाल ये नहीं है कि वहां कौन उपस्थित था और कौन नहीं. सवाल है कि क्या वहां ड्रग्स पार्टी चल रही थी?Also Read - आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है, अगला निशाना तो एक्‍टर शाहरुख खान हैं: महाराष्‍ट्र के मंत्री का बयान

बता दें कि आज जब एनसीपी के नेता वह महाराष्‍ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने मुंबई में जब यह दावा किया, "यह (छापेमारी) फर्जी नाटक था. उन्हें पोत पर कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला. इस पर बीजेपी नेता ने मलिक को जवाब देते हुए पलटवार किया है.

क्रूज पार्टी मामले में मलिक के आरोप पर भाजपा नेता फडणवीस ने पूछा, …और अगर वहां ड्रग्स की पार्टी चल रही थी तो क्या उसका समर्थन नवाब मलिक करते हैं.

#WATCH Primary question is not as to who was there; if they were affiliated with BJP or not…(Maharashtra Minister) Nawab Malik is trying to change narrative at someone’s behest by bringing in BJP’s name: BJP leader Devendra Fadnavis on Malik’s allegation in cruise party case pic.twitter.com/NRTFHQR5RS

— ANI (@ANI) October 6, 2021