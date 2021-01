Nawab Malik Tweet on Drugs Case: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने ड्रग्स मामले में बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) के दामाद समीर खान (Sameer Khan) को गिरफ्तार किया है. इससे पहले NCB ने समीर को पूछताछ के लिए बुलाया था. इसी मामले पर अब मंत्री नवाब मलिक का बयान आया है. Also Read - Drugs मामले में NCB की बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र के मंत्री Nawab Malik के दामाद को किया गिरफ्तार

नवाब मलिक ने ट्वीट कर लिखा- कानून से उपर कोई नहीं है और इसे बिना किसी भेदभाव के लागू किया जाना चाहिए. कानून अपने नियम समय पर कदम उठाएगा और न्याय होगा. मैं न्यायपालिका में विश्वास और सम्मान करता हूं. Also Read - ड्रग्स मामले में NCB की बड़ी कार्रवाई, मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भेजा समन

Nobody is above the law and it should be applied without any discrimination.

Law will take its due course and justice will prevail.

I respect and have immense faith in our judiciary. Also Read - NCB ने ड्रग्स मामले में 'Muchhad Paanwala' को किया गिरफ्तार, जानें भारत के 'सबसे अमीर' पानवाले की पूरी कहानी

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) January 14, 2021