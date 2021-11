मुंबई: बॉम्‍बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Maharasthra Minister Nawab Malik) पर स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB officer Sameer Wankhede) के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को निशाना बनाकर कोई सार्वजनिक बयान देने या ट्वीट पोस्ट करने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया.Also Read - परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया-मुंबई पुलिस से जान का खतरा है, इसीलिए वो छुपे हुए हैं

On defamation suit of NCB officer Sameer Wankhede’s father Dnyandev, Bombay HC says Maharasthra Minister Nawab Malik should post, comment & publish anything against the Wankhede family after ‘reasonable verification of facts’

— ANI (@ANI) November 22, 2021