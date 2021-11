Gadchiroli Encounter, Gadchiroli, Naxal, Naxal encounter, Maharashtra, मुंबई/नागपुर: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के जंगल वाले इलाके में शनिवार को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या 27 हो गई है. तलाश अभियान के दौरान मंगलवार को एक नक्सली का शव बरामद किया गया, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था.Also Read - Video: CBI टीम पर ग्रामीण पुरुष- महिलाओं ने किया अटैक, बच्‍चों के यौन उत्पीड़न सामग्री का मामला

एक अधिकारी ने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान गढ़चिरौली जिले में सावरगांव चौकी के तहत कोसामी नंबर एक के निवासी सुखलाल परचाकी (33) के तौर पर हुई. गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकित गोयल ने कहा कि परचाकी का शव शनिवार को हुई मुठभेड़ के स्थल मर्दिनटोला के पास जंगल में तलाश अभियान के दौरान मंगलवार सुबह मिला और शव की पहचान की गई.

Two days after an encounter in Gadchiroli, Maharashtra, the body of Naxal commander Sukhlal Parchaki (33) has been found at the encounter site. He was carrying a reward of Rs 25 lakhs. With this, the number of Naxals killed in the encounter reached 27: Senior MHA official

