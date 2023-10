Naxalite surrender: 11 लाख रुपये की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण, किए ये खुलासे

गढ़चिरोली: महाराष्ट्र (Maharashtra) के गढ़चिरोली (Gadchiroli) जिले में कई मुठभेड़ों, आगजनी और हत्या की घटना में शामिल रही एक महिला नक्सली (Naxalite) रजनी उर्फ कलावती समैया वेलादी ( Rajani alias Kalawati Samayya Veladi) ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है.उसपर कुल 11 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.गढ़चिरोली के पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक ,पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली रजनी उर्फ कलावती समैया वेलादी ने बताया कि नक्सल कमांडर उस जैसे कार्यकर्ताओं से गतिविधियों के लिए जबरन वसूली करने को कहते हैं, लेकिन वे उन पैसों का उपयोग अपने लिए करते हैं.

बयान में वेलादी के हवाले से कहा गया है, वरिष्ठ माओवादियों द्वारा महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है. शादीशुदा सदस्य स्वतंत्र विवाहित जीवन नहीं जी सकती हैं. बयान के अनुसार, वेलादी सुरक्षाबलों के साथ हुई कई मुठभेड़ों का हिस्सा रही है, उनमें 2017 में छत्तीसगढ़ में हुई वह मुठभेड़ भी शामिल है, जिसमें घात लगाकर किये गये हमले में 12 जवानों की मौत हो गयी थी.

Maharashtra | A Naxalite named Rajani alias Kalawati Samayya Veladi carrying a cash reward of Rs 11 lakh surrendered before the Superintendent of Police, Gadchiroli. After the surrender, she will receive Rs 4.50 lakh declared by the Central & Maharashtra governments for… pic.twitter.com/mSmyYAo7s3

