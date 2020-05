नई दिल्लीः एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना ने आतंक मचा रखा है तो वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली (Gadchiroli) में नक्सलियों (Naxalite) ने उत्पात मचाया हुआ है. हाल ही में गढ़चिरौली में एक नक्सली हमले में नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस के 3 जवान शहीद (3 Cops martyr in encounter with Naxals) हो गए थे. वहीं अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए नक्सलियों ने चार ट्रकों को आग के हवाले कर दिया है. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सीमा से सटे सावरगांव पुलिस थाने के इलाके में यह घटना हुई है. Also Read - छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए नई योजना, प्रति एकड़ 10 हजार रुपये मिलेगी सहायता

नक्सलियों ने देर रात रेत ढो रहे चार ट्रकों (Naxals set four trucks on Fire) को आग के हवाले कर दिया. बताया जा रहा है कि उस इलाके में इस वक्त बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद हैं. उल्लेखनीय है कि आज नक्सलियों ने गढ़चिरौली जिले में बंद का आह्वान किया है.

इस बंद का असर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है. 2 मई को नक्सलियों की एक बड़ी नेता सृजनाक्का एक मुठभेड़ में मारी गई थी. इसी के विरोध में नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया है.

इससे पहले, दक्षिणी गढ़चिरौली में तीन दिन पहले ही नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस के दो जवान भी मारे गए थे और आज उत्तरी गढ़चिरौली में आगजनी कर नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. घटनास्थल की ओर नक्सल विरोधी पुलिस टीमें रवाना की गई हैं.

बता दें यह पहली बार नहीं है जब गढ़चिरौली में नक्सली इस तरह की वारदातों को अंजाम दे कर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सीमा से सटे महाराष्ट्र (Maharashtra) के गढ़चिरौली में नक्सली अक्सर ही ऐसी वारदातों को अंजाम देते रहते हैं.