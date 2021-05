Sushant Singh Rajput`S friend Siddharth Pithani is arrested by NCB, मुंबई: नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau ) ने बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पिछले साल हुई मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स मामले में एक्‍टर के साथ उनके फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया है. 34 साल के सुशांत सिंह राजपूत पिछले 14 जून, 2020 को अपने बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत मिले थे. इस मामले में ड्रग कनेक्‍शन के एंगल ने एनसीबी ने जांच शुरू की थी. Also Read - महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से करीब 1600 बच्चों के माता-पिता में से किसी एक या दोनों की मौत

बता दें कि एजेंसी ने ने एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मादक पदार्थ मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था. Also Read - महाराष्ट्र सरकार ने होम आइसोलेशन के नियम बदले- मुंबई, पुणे समेत इन 18 जिलों के मरीजों को कोविड सेंटर में होना होगा भर्ती

एनसीबी के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया है. पिठानी राजपूत का दोस्त था और मुंबई की उपनगरी बांद्रा स्थित दिवंगत नेता के मकान में उनके साथ रह रहा था. Also Read - Bombay HC ने होमागार्ड के डीजी परमबीर सिंह की एसटी-एससी एक्‍ट में गिरफ्तारी पर 9 जून तक रोक लगाई

अधिकारी ने बताया कि ड्रग मामले में पिठानी की कथित भूमिका अभिनेता की मौत के बाद उभरी थी, जो एनसीबी की जांच के दौरान सामने आई और इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया है. क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी की एक टीम ने पिठानी की तलाश शुरू की थी और उसके हैदराबाद में होने की जानकारी मिली थी.

गौरतलब है कि राजूपत गत 14 जून 2020 को बांद्रा स्थित अपने आवास में मृत मिले थे. इसके बाद उनकी मौत मामले की तीन संघीय एजेंसियां एनसीबी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) विभिन्न दृष्टिकोणों से जांच करती रहीं हैं. एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मादक पदार्थ मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को भी गिरफ्तार किया था.