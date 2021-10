we recorded statement of Sameer Wankhede for about 4 hours, NCB Deputy DG : मुंबई में बॉलीवुड एक्‍टर (Bollywood Actor) शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan ) को ड्रग केस (drug case) में छोड़ने के बदले 25 करोड़ की मांग के आरोपों को लेकर जांच करने दिल्‍ली से आई एनसीबी (NCB) की सतर्कता टीम ने आज बुधवार को मुंबई में अपने विभाग के डिप्‍टी डायरेक्‍टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) से 4 घंटे तक पूछताछ की है. मुंबई में एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने बुधवार को शाम बताया कि आज हमने करीब 4 घंटे तक समीर वानखेड़े (ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी अधिकारी) का बयान दर्ज किया. उन्होंने टीम के सामने कई तथ्य रखे. जरूरत पड़ने पर उससे और सबूत और दस्तावेज मांगे जाएंगे.Also Read - NCB ऑफिस में जांच टीम के सामने बयान दर्ज कराने के बाद समीर वानखेड़े ने दिया ये बयान

दिल्‍ली से मुंबई आए विजिलेंस जांच टीम का नेतृत्‍व कर रहे एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, एनसीबी की 5 सदस्यीय जांच टीम ने आज एक हलफनामे के जरिए प्रभाकर सेल द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू की. हमने दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के कार्यालय से मुख्य गवाहों केवी गोसावी और सेल को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं किया जा सका. Also Read - Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को आज फिर नहीं मिली राहत, गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई

एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, मैं मीडिया के माध्यम से, उनसे (केवी गोसावी और प्रभाकर सेल जो ड्रग मामले में गवाह हैं) से अनुरोध करता हूं कि वे जांच में शामिल हों और विशेष जांच दल के सामने सबूत दें. स्‍पेशल जांच टीम मुंबई के बांद्रा में सीआरपीएफ मेस में डेरा डाले हुए है. Also Read - Mumbai Police के एसीपी स्तर का अधिकारी करेगा Sameer Wankhede के खिलाफ आरोपों की जांच

विजिलेंस टीम के प्रमुख व एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, समीर वानखेड़े से आज पूछताछ की गई. उन्होंने मामले से संबंधित दस्तावेज जमा किए जो मांगे गए थे. जरूरत पड़ी तो उससे और पूछताछ की जाएगी. जब तक उसके खिलाफ पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती तब तक वह ड्रग्स के मामले में जांच अधिकारी बने रहेंगे.

बता दें कि बॉलीवुड (Bollywood) एक्‍टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग केस की जांच के बीच आरोपों के घेरे में आए एनसीबी Narcotics Control Bureau मुंबई के जोनल डायरेक्‍टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने आज बुधवार को दिल्‍ली से मुंबई आई विभागीय (NCB) 5 सदस्‍यीय सतर्कता टीम के समक्ष बयान दर्ज कराए है.. मुंबई में एजेंसी की 5 सदस्यीय टीम के सामने पेश होने के बाद समीर वानखेड़े ने कहा, मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं.