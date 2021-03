Mumbai, NCB, Sushant Singh Rajput, Rhea Chakraborty, News: मुंबई में बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के मामले में ड्रग्स मामले की जांच करने वाली एजेंसी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम आज मुंबई की NDPS कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है. इस मामले में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती (Shovik Chakrabarty) भी आरोपी है. Also Read - Mukesh Ambani के घर Antilia के बाहर वाहन खड़ा करने की जिम्मेदारी लेने वाला पत्र हो सकता है फर्जी: मुंबई पुलिस

एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग कनेक्‍शन केस की 62 हजार पेजों वाली चार्जशीट (Chargesheet) में को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया है. इस चार्जशीट में 33 आरोपियों और 200 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. चार्जशीट के 12 हजार पेज हार्ड कॉपी के हैं और 50 हजार पेज डिजिटल फॉर्मेट में कोर्ट के समथ पेश किए गए हैं.

Mumbai: Narcotics Control Bureau to file charge sheet in Sushant Singh Rajput related drug case in Special NDPS court today. Actor Rhea Chakraborty, her brother and others are accused in the case

