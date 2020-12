Karan Johar Party video Latest News: केंद्रीय जांच एजेंसी NCB ने Bollywood फिल्‍म निर्माता करण जौहर (Karan Johar) को नोटिस जारी कर उनके द्वारा आयोजित की गई पार्टियों के विवरण मांगे हैं. Also Read - Kangana Ranaut To Hrithik Roshan: कंगना का ऋतिक को ट्वीट, कब तक रोएगा एक छोटे से अफेयर के लिए?

बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने ड्रग कनेक्‍शन को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी एनसीबी जांच कर रही है और कई बॉलीवुड हस्तियों से पूछतांछ कर चुकी है. NCB ने फिल्‍म निर्माता करण जौहर (Filmmaker Karan Johar) से उस वीडियो को लेकर जवाब मांगा है, जो वायरल हुआ था. जांच एजेंसी ने शिकायतकर्ता मनिंदर सिंह सिरसा (Maninder Singh Sirsa) की शिकायत में दिए गए दस्‍तावेज और इलेक्‍ट्रॉनिक साक्ष्‍य को लेकर बॉलीवुड के फिल्‍म निर्माता करण जौहर से जवाब मांगा है.

Maharasthra: NCB issues notice to filmmaker Karan Johar, seeking details of parties he organised. He has been asked to send his response & produce documents/electronic evidence, with regard to the video in circulation, given by Maninder Singh Sirsa with his complaint

— ANI (@ANI) December 17, 2020