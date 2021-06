Sushant Singh Rajput, NCB, Narcotics Control Bureau, drug case, Mumbai, News: बॉलीवुड एक्‍टर (Bollywood Actor) सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग कनेशक्‍न (drug case linked to Sushant Singh Rajput’s death) की जांच कर रही नार्कोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (Narcotics Control Bureau)यानि एनसीबी एक्‍टर के दो घरेलू नौकरों से पूछताछ के बाद अब बॉडीगार्ड (SSR’s bodyguard) पर शिकंजा कसा है. एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड को पूछताछ कर रही है. दिवंगत एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने लगातार दूसरे दिन उनके बॉडीगार्ड को तलब किया है. Also Read - मॉडल की शिकायत पर फोटोग्राफर और बॉलीवुड निर्माता समेत 9 के खिलाफ रेप का मामला दर्ज

नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री को रोकने वाली एजेंसी ने अभिनेता की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में राजपूत के साथ उनके फ्लेट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी को पिछले हफ्ते हैदराबाद से गिरफ्तार किया था. एनसीबी ने रविवार को राजपूत के दो पूर्व घरेलू सहायकों नीरज और केशव से भी मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी. राजपूत पिछले साल जून में बांद्रा स्थित अपने घर में फंदे से लटके मिले थे.

Narcotics Control Bureau (NCB) summons Sushant Singh Rajput's bodyguard for the second day in a row, in the drug case linked to the late actor's death

