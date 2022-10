Mumbai News: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई के एक गोदाम से 60 किलोग्राम ‘मेफेड्रोन’ (मादक पदार्थ) जब्त की है किया है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 120 करोड़ रुपये है. इसकी जानकारी एक अधिकारी ने शुक्रवार को दी. एनसीबी ने इस मामले में एअर इंडिया के एक पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. एनसीबी ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए कई शहरों से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें सिंडिकेट का सरगना भी शामिल है.

एनसीबी के DDG एसके सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एअर इंडिया का एक पूर्व पायलट भी शामिल है. इसका नाम सोहिल गफ्फार है. सोहिल 2016-18 तक एअर इंडिया में पायलट था. आरोपियों के साथ मिलकर वह भी ड्रग्स की सप्लाई करता था. फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

#UPDATE | NCB seized 60 kgs of high-quality Mephedrone (MD) worth approximately Rs 120 crores, busts syndicate and apprehends six persons including the kingpin from multiple cities: NCB pic.twitter.com/R2njqT4iyG

