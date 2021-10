Sameer Wankhede, Mumbai, Aryan Khan drug case: बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग केस में गिरफ्तारी के मामले में एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपए मांगने संबंधी शिकायत की जांच के आदेश के विभागीय टीम कल दिल्‍ली से मुंबई जाएगी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, एनसीबी की पांच सदस्यीय टीम आरोपों की जांच के लिए कल दिल्ली से मुंबई जाएगी, जिसमें ड्रग केस के गवाह प्रभाकर सेल के द्वारा लगाए गए भ्रष्‍टाचार के आरोपी की जांच की जाएगी. इस टीम में एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्‍वर सिंह समेत 4 अन्‍य अधिकारी शामिल हैं.Also Read - Drugs Case में पहली बेल, आर्यन खान के साथ गिरफ्तार हुए दो आरोपियों को NDPS अदालत से मिली जमानत

A five-member team of NCB will go from Delhi to Mumbai tomorrow to probe the allegations of corruption made by Prabhakar Sail, who is a witness in the drugs-on-cruise matter of Mumbai. The team will comprise DDG NCB Gyaneshwar Singh along with 4 other NCB officers: Sources

