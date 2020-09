नई दिल्‍ली: नार्कोटिक्‍स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई में एक ओर जहां बॉलीवुड की तीन एक्‍ट्रेसेस से पूछताछ कर रहा है. वहीं, एनसीबी की टीम जल्‍द ही बॉलीवुड की एक बड़ी हस्‍ती की गिरफ्तारी करने वाली है. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इसके लिए सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी की जा रही हैं. एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि से बीते शुक्रवार को बॉलीवुड एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग कनेक्‍शन मामले में पूछताछ की थी. एनसीबी की टीम सारी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है. Also Read - NCB फैशन परेड करा है, CBI ने आज तक कोई भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं की: सुशांत की फैमिली के वकील

बता दें कि बीते गुरुवार को एनसीबी ने वर्सोवा में रवि के आवास पर छापा मारा था, लेकिन वे उस समय वहां नहीं मिले थे. इसके बाद एनसीबी शुक्रवार को दोबारा उनके घर पहुंची थी और उन्‍हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई थी.

Dharma Productions executive producer Kshitij Ravi Prasad to be arrested by Narcotics Control Bureau soon, in connection with a drug probe. Formalities are being completed. Also Read - ड्रग्स केस : Deepika Padukone के लिए परेशान रणवीर सिंह ने NCB से की ये रिक्वेस्ट, नहीं मिला जवाब

— ANI (@ANI) September 26, 2020