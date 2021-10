NCB witness Kiran Gosavi says, I’m surrendering in half an hr outside Maharashtra : मुंबई में बॉलीवुड एक्‍टर शाहरुख खान के बेट आर्यन खान की ड्रग केस में एनसीबी के लापता गवाह किरण गोसावी ने मामले में चल रहे घटनाक्रम के बीच जांच एजेंसी के अफसर और खुद पर लगाए गए आरोपों का झूठा बताते हुए कहा, झूठे आरोप हैं. उन्होंने कहानियां गढ़ी हैं और जांच की दिशा बदल रहे हैं. मुझे धमकाया जा रहा है कि मैंने आर्यन खान की गिरफ्तारी करवाई. मुझे फोन कॉल आए. गोसावी ने कहा, मैं महाराष्ट्र के बाहर आधे घंटे में आत्मसमर्पण कर रहा हूं. सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा.Also Read - Aryan Khan को अरेस्ट करने वाले Sameer Wankhede के धर्म पर उठे सवाल, पत्नी ने शादी की फोटो शेयर कर कहा-लो देख लो

न्‍यूज एजेंसी एएनआई से एनसीबी के गवाह किरण गोसावी ने कहा, "झूठे आरोप. उन्होंने कहानियां गढ़ी हैं और (जांच की) दिशा बदल रहे हैं. मुझे ही धमकाया जा रहा है कि मैंने उनकी (आर्यन खान की) गिरफ्तारी करवाई, मुझे फोन आए. मैं आधे घंटे में महाराष्ट्र के बाहर आत्मसमर्पण कर रहा हूं. सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा."

False allegations. They fabricated stories&are changing directions(of probe). It’s I who was being threatened that I led to his(Aryan Khan’s)arrest,I received phone calls. I’m surrendering in half an hr outside Maharashtra.Everything will be clear: NCB witness Kiran Gosavi to ANI — ANI (@ANI) October 25, 2021



वहीं, पुणे पुलिस के फरसखाना डिवीजन के एसीपी सतीश गोवेकर ने कहा, पुलिस उसके स्थान के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता है, हमारी टीम अभी भी मामले की जांच कर रही है और हमें उसके आत्मसमर्पण के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है.

Details about his location can’t be disclosed, our teams are still investigating the matter and we don’t have any information about his surrender yet: Satish Govekar, ACP Faraskhana division, Pune Police #Maharashtra — ANI (@ANI) October 25, 2021

पुणे पुलिस के फरसखाना डिवीजन के एसीपी सतीश गोवेकर ने कहा, ” फरसखाना पुलिस थाने में मामला दर्ज है. इस मामले के 2 आरोपियों में से हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मीडिया में आरोपी किरण गोसावी के बारे में खबरें हैं, हम अभी भी उसकी तलाश कर रहे हैं और जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी हम आपके साथ साझा करेंगे.

बता दे कि इस मामले के एक और प्रभाकर सैल ने रविवार को दावा किया था कि एनसीबी के एक अधिकारी और फरार गवाह केपी गोसावी सहित अन्य ने आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की थी. सैल ने पत्रकारों से कहा था कि आर्यन को तीन अक्टूबर को एनसीबी कार्यालय लाने के बाद उन्होंने गोसावी को फोन पर सैम डिसूजा नामक एक व्यक्ति से 25 करोड़ रुपये की मांग करने और मामला 18 करोड़ रुपए पर तय करने के बारे में बात करते हुए सुना था, क्योंकि उन्हें ”आठ करोड़ रुपए समीर वानखेडे

(एनसीबी के जोनल निदेशक) को देने थे. सैल ने दावा किया था कि वह जल्द ही सबूत भी पेश करेंगे.