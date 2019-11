मुंबई: राकांपा ने शनिवार को भाजपा पर विधानसभा से भागने का आरोप लगाया. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महा विकास आघाडी सरकार के विश्वास मत से पहले विपक्षी दल भाजपा ने सदन से बहिर्गमन किया. शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने सदन में हुए मतदान में 169 मतों के साथ विश्वास मत हासिल किया. 288 सदस्यीय सदन में मतदान से पहले भाजपा के 105 विधायकों ने बहिर्गमन कर दिया.

Nawab Malik, NCP on Opposition MLAs walkout of state Assembly ahead of floor test: Oath taking ceremony was conducted, Vidhan Sabha session held & Pro tem speaker appointed with consent of Governor&floor test held as per orders of SC.BJP is only trying to save face. #Maharashtra pic.twitter.com/YflxVcZAwn

— ANI (@ANI) November 30, 2019