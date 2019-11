मुंबई: राकांपा प्रमुख शरद पवार और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने रविवार को उपनगर के उस रिजॉर्ट में मुलाकात की जहां राकांपा विधायक ठहरे हुए हैं. सूत्रों ने बताया कि पवार से मुलाकात के दौरान शिवसेना अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ पार्टी नेता और पुत्र आदित्य ठाकरे भी थे. आदित्य ठाकरे ने पिछले महीने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई की वरली सीट से जीत हासिल की.

NCP Sources: NCP chief Sharad Pawar and Shiv Sena chief Uddhav Thackeray to hold a closed door meet in the Renaissance hotel, Mumbai after the meeting with NCP MLAs concludes. #Maharashtra pic.twitter.com/XAGrQBtpB7

