शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का NCP में कद बढ़ा, बनाया गया पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष; पार्टी नेता छगन भुजबल ने बताई ये वजह। Video

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया. पवार ने पार्टी की 25वीं वर्षगांठ पर यह घोषणा की. पवार और पी.ए. संगमा ने 1999 में पार्टी की स्थापना की थी. राकांपा के प्रमुख नेता अजित पवार की मौजूदगी में यह घोषणा की गई. शरद पवार ने पिछले महीने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसका पार्टी के सदस्यों के साथ-साथ अन्य राजनीतिक नेताओं ने जोरदार विरोध किया था.

पवार की पेशकश पर विचार-विमर्श के लिए गठित राकांपा की समिति ने पांच मई को उनके इस्तीफे को खारिज कर दिया था और उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने का आग्रह किया था. बता दें कि शरद पवार महाराष्ट्र के दिग्गज नेता माने जाते हैं. वे राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. बेटी सुप्रिया सुले एनसीपी की सांसद हैं. वह पार्टी की तरफ से संसद में जनता की आवाज उठाती हैं.

सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे की वजह बताते हुए एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है ताकि चुनाव का काम और राज्यसभा और लोकसभा का काम बांटा जा सके. चुनाव नजदीक होने के कारण उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह 2024 के लोकसभा चुनाव के काम को संभालने के लिए है.