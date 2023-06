'तुम्हारा दाभोलकर जैसा हाल होगा', NCP चीफ शरद पवार को मिली जान से मारने की धमकी, बेटी ने दर्ज कराई शिकायत

एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमकी मिली है. बेटी सुप्रिया सुले ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप पर पवार साहब के लिए एक मैसेज मिला. उन्हें एक वेबसाइट के माध्यम से धमकी दी गई है.इसलिए, मैं न्याय की मांग करते हुए पुलिस के पास आई हूं. मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह करती हूं. इस तरह की हरकतें निचले स्तर की राजनीति हैं और यह होनी चाहिए.

सुप्रिया सुले ने कहा कि उनके पिता को धमकी मिली है कि उनका दाभोलकर जैसा हाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार को किसी तरह का नुकसान होता है इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा. उन्होंने इस संबंध में पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है.