'अडानी मामले में JPC बनी तो भी सच्चाई सामने नहीं आएगी', शरद पवार ने वजह भी बताई, कहा- इस तरह से जांच हो तो बेहतर

NCP Chief Sharad Pawar on Adani Issue: अडानी मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से की जा रही JPC की मांग पर NCP प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से खुलकर बात. शरद पवार ने कहा कि JPC की मांग हमारे सभी साथियों ने की है ये बात सच है. मगर हमें लगता है कि JPC में 21 में से 15 सदस्य सत्ताधारी पार्टी के होंगे. यहां ज्यादातर लोग सत्ताधारी पर्टी के हों वहां देश के सामने सच्चाई कहां तक आ पाएगी. शरद पवार ने कहा कि एक जमाना ऐसा था जब सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करनी होती थी तो हम टाटा-बिड़ला का नाम लेते थे. टाटा का देश में योगदान है. आजकल अंबानी-अडानी का नाम लेते हैं, उनका देश में क्या योगदान है. इस बारे में सोचने की आवश्यकता है. मुझे लगता है कि बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और किसानों के मुद्दे जैसे अन्य मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं.

शरद पवार ने कहा कि मेरी पार्टी एनसीपी ने जेपीसी का समर्थन किया है लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी का वर्चस्व होगा. इसलिए सच्चाई सामने नहीं आएगी. इसलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाला पैनल सच्चाई सामने लाने का एक बेहतर तरीका है. विपक्षी एकता पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हमने सभी विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक की और हमने वहां सभी मुद्दों पर चर्चा की. कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर हम सहमत नहीं थे लेकिन सभी ने बैठक में अपने विचार रखे.