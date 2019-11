मुंबई: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान को गलत और गुमराह करने वाला बताते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने का कोई सवाल ही नहीं है. शरद पवार ने अजित पवार के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे एनसीपी में ही रहेंगे और शरद पवार उनके नेता हैं. अजित पवार ने लिखा था- “मैं एनसीपी में हूं और हमेशा एनसीपी में रहूंगा और शरद पवार साहब हमारे नेता हैं. हमारा भाजपा-राकांपा गठबंधन अगले पांच वर्षों के लिए महाराष्ट्र में एक स्थिर सरकार देगा जो राज्य और इसके लोगों के कल्याण के लिए ईमानदारी से काम करेगी.”

हालांकि अजित पवार के ट्वीट के कुछ ही मिनट बाद शरद पवार ने पलटवार करते हुए लिखा कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने का कोई सवाल ही नहीं है. उन्होंने लिखा- “बीजेपी के साथ गठबंधन करने का सवाल ही नहीं है. एनसीपी ने सर्वसम्मति से शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया है. अजित पवार का बयान लोगों के बीच भ्रम और गलत धारणा बनाने के लिए है और उनका बयान गलत और भ्रामक है.”

There is no question of forming an alliance with @BJP4Maharashtra.

NCP has unanimously decided to ally with @ShivSena & @INCMaharashtra to form the government. Shri Ajit Pawar’s statement is false and misleading in order to create confusion and false perception among the people.

