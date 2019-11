नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में बीजेपी-शिवसेना की आपसी कलह के बीच सरकार बनाने को लेकर चल रहे सियासी घटनाक्रम क्रम के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने बुधवार को दोपहर में आयोजित प्रेस कॉन्‍फेंस में भी अपने पत्‍ते नहीं खोले. एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा, शिवसेना-एनसीपी सरकार बनाने का प्रश्‍न कहां हैं? वे (बीजेपी-शिवसेना) पिछले 25 साल से साथ हैं, आज भी हैं और कल भी वे दोबारा एक साथ आएंगे. पवार ने कहा कि वह फिर से राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब नहीं हैं. मैं चार बार मुख्यमंत्री रहा हूं और अब मुझे दोबारा उस पद को हासिल करने की कोई बेसब्री नहीं है.

पवार ने अपनी बात महाराष्‍ट्र के किसानों की बारिश से खराब हुई फसलों से शुरुआत की, लेकिन सरकार बनाने के सवाल पर मीडियाकर्मियों से कहा मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं. उन्‍होंने कहा कि बीजेपी और शिवसेना को लोगों का बहुमत मिला है , इसलिए जल्‍द से जल्‍द उन्‍हें सरकार बनाना चाहिए. हमें विपक्ष की भूमिका अदा करने के लिए वोट मिला है.

एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा, शिवसेना-एनसीपी सरकार बनाने का प्रश्‍न कहां हैं? वे (बीजेपी-शिवसेना) पिछले 25 साल से साथ हैं, आज भी हैं और कल भी वे दोबारा एक साथ आएंगे. पवार ने कहा कि केवल एक ही विकल्‍प है, बीजेपी और शिवसेना को सरकार बनाना चाहिए. इसके अलावा महाराष्‍ट्र में राष्‍ट्रपति शासन के लागू होने से बचाने का कोई ऑप्‍शन नहीं होगा.

Sharad Pawar,NCP Chief: There is only one option, which is that the BJP and Shiv Sena should form the government. There is no other option other than this to avoid President’s rule. #Maharashtra pic.twitter.com/msAzLMpTHM

— ANI (@ANI) November 6, 2019