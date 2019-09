मुंबई: राकांपा प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंक घोटाला मामले में वह शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगे. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे यहां केंद्रीय एजेंसी के कार्यालय के पास एकत्र न हों और सुनिश्चित करें कि लोगों को कोई असुविधा न हो.

As mentioned during my press conference yesterday, I will be visiting the Mumbai ED office at Ballard Estate tomorrow, Friday 27 September, at 14.00 hrs. @MumbaiPolice @NCPspeaks

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) September 26, 2019