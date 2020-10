मुंबई: महाराष्‍ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में शिकायत की कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने के सिलसिले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में ‘असंयमित भाषा’ का इस्तेमाल किया. Also Read - WHO ने भारत को सराहा-कोरोना से लड़ने में आपका 'आरोग्य सेतु ऐप' गजब का हथियार है

पीएम मोदी को लिखे पत्र को जारी करने के बाद पवार ने ट्वीट किया, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को ऐसा पत्र लिखा है जैसे किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को लिखा गया हो."

एनसीपी ने कहा, "हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया ताकि सभी धर्मों के प्रति समानता और संरक्षण प्रदान किया जाए और इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को संविधान के इस भाव को कायम रखना चाहिए."

Tone & tenor must always be in keeping with stature of constitutional post occupied by individuals. Looking at the turn of events, CM was left with no option but to release his reply to Gov in press. I endorse CM’s decision on the issue: NCP chief in a letter to PM. #Maharashtra https://t.co/0nft7zfxaE pic.twitter.com/p58TjCSdWQ

