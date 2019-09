मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी और कांग्रेस अगले महीने होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 125-125 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी. पवार ने ऐलान किया कि कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन के तहत सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा चुका है.

Sharad Pawar, Nationalist Congress Party (NCP) Chief: Congress & NCP have agreed to contest 125 seats each in coming the upcoming Maharashtra Assembly Elections. Remaining 38 seats will be given to smaller allies. (file pic) pic.twitter.com/XzuyJUWB3B

— ANI (@ANI) September 16, 2019