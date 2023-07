NCP Crisis: एनसीपी की लड़ाई ECI पहुंची, अजित पवार ने पार्टी पर किया दावा, शरद पवार गुट ने दायर की कैविएट

नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की गुटीय लड़ाई निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के दरवाजे तक पहुंच गई है और अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह ने उनके समर्थन में विधायकों और सांसदों के 40 से अधिक हलफनामे दाखिल किये हैं. निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि शरद पवार खेमे ने आयोग के समक्ष एक याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि गुटीय लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए.

निर्वाचन आयोग आगामी दिनों में याचिकाओं पर कार्रवाई कर सकता है और दोनों पक्षों से उसके समक्ष प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने के लिए कह सकता है. शरद पवार द्वारा 1999 में स्थापित राकांपा में रविवार को विभाजन हो गया और अजित पवार 40 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना-बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हो गए.