NCP Crisis: सुप्रिया सुले अजीत पवार पर दहाड़ी, हमारा अनादर करें, लेकिन हमारे पिता का नहीं...

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने आज अपने पिता और नेता शरद पवार (Sharad Pawar) पर उनकी उम्र को लेकर कटाक्ष करने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार (Ajit Pawar) पर पलटवार किया. सुप्रिया ने मुंबई में बड़े ही बिंदास अंदाज में दहाड़ते हुए कहा, ”हमारा अनादर करें, लेकिन हमारे पिता (शरद पवार) का नहीं. यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ है. सुले ने कहा, बीजेपी देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है.

सुले ने कहा कि मूल राकांपा शरद पवार के साथ है और “असली प्रतीक हम हैं”. उन्होंने (BJP) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ‘नेचुरल करप्ट पार्टी’ कहा था… लेकिन जरूरत पड़ने पर वे राकांपा से मदद लेते हैं. भाजपा सबसे भ्रष्ट पार्टी है और सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी ऐसा कह रहे हैं.

सुप्रिया सुले ने एनसीपी (शरद पवार गुट) कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, किसी ने मुझसे कहा ‘एनसीपी का आईसीई हो गया’ – आईसीई का मतलब आयकर, सीबीआई और ईडी है.’