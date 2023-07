NCP आज किसकी शरद पवार की या अजित पवार की? किसके पास कितने विधायक

NCP Crisis: महाराष्ट्र में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( NCP) के संस्थापक शरद पवार (Sharad Pawar) और उनके भतीजे अजित पवार (Ajit Pawar) के बीच जारी सियासी जंग का सबसे बड़ा दिन है. महाविकास अघाड़ी को झटका देकर बीजेपी-शिवसेना सरकार में शामिल हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार के एनसीपी सांसद, विधायक. एमएलसी, जिला प्रमुख और राज्य प्रतिनिधि एमईटी बांद्रा में जुटे हैं. जबिक शरद पवार के समर्थक वाईबी चव्हाण सभागार में जुटे हैं.

पार्टी सूत्र के मुताबिक, अजित पवार द्वारा मुंबई में बुलाई गई राकांपा की बैठक में पार्टी के 35 विधायक, पांच विधान पार्षद शामिल हुए.