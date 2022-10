Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में जमानत के लिए बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाया है. मामले की जांच सीबीआई कर रही है. देशमुख (73) ने पिछले सप्ताह विशेष CBI अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता इस समय न्यायिक हिरासत में हैं और मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं. देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने जमानत याचिका का उल्लेख न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष बुधवार को किया और तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया.Also Read - Cyclone Sitrang Update: बांग्लादेश में चक्रवात 'सितरंग' के चलते 35 लोगों की मौत, कई मकान नष्ट

Rs 100 crore extortion matter | Former Maharashtra Home Minister and NCP leader Anil Deshmukh moves Bombay High Court for bail in the CBI case after rejection by Special CBI Court. Hearing on 11th November. pic.twitter.com/WbL1jNE7lW

— ANI (@ANI) October 26, 2022