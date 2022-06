नई दिल्ली: पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद और फिर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन के बीच कई जगहों पर हिंसा हो गई. यूपी, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में प्रदर्शन के बीच हिंसा हुई. झारखंड के रांची में दो लोगों की मौत भी हुई है. रांची में कर्फ्यू लगाया गया. इंटरनेट भी बंद कर दिया गया. यूपी में सीएम योगी ने नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं. वहीं, अलग-अलग जगहों से सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया है.Also Read - बीजेपी से दुश्मनी थी और है, मरने के बाद मेरी कब्र की भी दुश्मनी रहेगी: सपा नेता आज़म खान

देश के कई हिस्सों में हुईं इन घटनाओं पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं. एनसीपी नेता सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने हिंसा और पूरे विवाद को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है. सुप्रिया सुले ने कहा कि जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश… भारत सरकार देश में पूरी तरह से विफल हो चुकी है. जो कुछ भी हो रहा है, ये अच्छे संकेत नहीं हैं. जहाँ-जहाँ घटनाएं हो रही हैं, उनमें अधिकतर बीजेपी शासित राज्य हैं. Also Read - शरद पवार ने बताया, देवेंद्र फडणवीस ने 'चमत्कार' किया, पूर्व सीएम ने 'धोबी पछाड़' का खोला राज

#WATCH GoI needs to get its act together. Be it J&K, Delhi or UP GoI has failed this nation. It’s a signal of something simmering.People don’t just pelt stones, these’re all BJP-run states.GoI needs to talk beyond jingoism:NCP’s Supriya Sule on y’day’s protest in parts of country pic.twitter.com/zzeMNIWiSu

