नई दिल्‍ली: एनसीपी ने दावा किया है कि बीते 23 नवंबर को मुंबई से दिल्‍ली ले जाए गए 4 विधायकों में दो को एनसीपी की यूथ विंग वापस लेकर आ गई है. पार्टी के मुताबिक, एनसीपी विधायक अनिल पाटिल और दौलत दरोडा को भी दिल्‍ली से मुंबई लाकर होटल हयात में रखा गया है, जहां, पहले से अन्‍य विधायक रखे गए हैं. इन विधायकों को एनसीपी की राष्‍ट्रवादी युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट धीरज शर्मा और एनसीपी नेशनलिस्‍ट स्‍टूडेंट कांग्रेस की अध्‍यक्ष सोनिया दूहन लेकर आईं हैं.

एनसीपी का ये दावा अजीत पवार को लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. 23 नवंबर को सुबह सीएम और डिप्‍टी सीएम की शपथ के बाद गायब हुए 4 एनसीपी विधायक में से नितिन पवार कल रविवार को मुंंबई पहुंच गए थे और दूसरे विधायक नरहरि जिरवाल को दिल्‍ली में सुरक्ष‍ित जगह पर रखा गया है. दो विधायक अनिल पाटिल और दौलत दरोडा को रविवार की रात एक निजी प्‍लेन से दिल्‍ली से मुंबई लाया गया.

2 out of the 4 MLAs of NCP – Anil Patil (3rd from right in the picture, in yellow shirt) & Daulat Daroda (5th from right in the picture, in yellow shirt), who were reportedly missing, have been brought to Mumbai from Delhi. The 2 MLAs were staying in a hotel in Haryana’s Gurugram pic.twitter.com/NxNGzCEj4I — ANI (@ANI) November 25, 2019

एनसीपी ने रविवार रात को दावा किया कि अजित पवार के उप मुख्यमंत्री पद के शपथ समारोह में शनिवार को भाग लेने वाले तीन विधायकों को बीजेपी द्वारा निजी विमान में उसी दिन (23 नवंबर) दिल्ली लाया गया.

एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि तीनों विधायकों ने कहा है कि वे पार्टी के साथ हैं. उन्होंने कहा कि दौलत दरोडा और नितिन पवार ने वीडियो संदेश भेजकर कहा है कि वे एनसीपी के साथ हैं. एक और विधायक नरहरि जिरवाल का संदेश भी एनसीपी के ट्विटर पर साझा किया गया.

Mumbai: NCP MLAs Anil Patil & Daulat Daroda (in yellow shirts), at Hotel Hyatt where other MLAs of the party are lodged. They were brought from Delhi by Sonia Doohan, President of NCP’s Nationalist Student Congress & Dheeraj Sharma, President of NCP’s Nationalist Youth Congress. https://t.co/ndBmOmGW8F pic.twitter.com/bUkzqsrdzj — ANI (@ANI) November 25, 2019

मलिक ने कहा, ”दौलत दरोडा, नितिन पवार और नरहरि जिरवाल को भाजपा द्वारा निजी विमान में कल (23 नवंबर) को दिल्ली ले जाया गया . पवार और दरोडा ने हमें वीडियो संदेश भेजकर कहा है कि वे पार्टी के साथ हैं.”

इससे पहले दिन में मलिक ने तीनों विधायकों के अलावा बाबासाहेब पाटिल और अनिल पाटिल के लापता होने के बात कही थी. मलिक ने कहा कि ये विधायक जल्दी ही लौट आएंगे.

Nationalist Congress Party (NCP) leader Nawab Malik, to ANI: 52 MLAs of the party have come back to us, one more is in touch with us. (file pic) pic.twitter.com/8AOEzD6hBB — ANI (@ANI) November 25, 2019

मलिक ने ट्विटर पर अनिल पाटिल के ट्वीट को टैग किया था, जिसमें पाटिल ने कहा था कि वह एनसीपी के साथ हैं और उन्हें शरद पवार के नेतृत्व पर भरोसा है.

ट्वीट में पाटिल ने कहा था कि वह राज भवन इसलिए गए थे, क्योंकि अजित पवार विधायक दल के नेता हैं. पाटिल ने ट्वीट में कहा था कि वह शरद पवार के साथ हैं और उन्हें नहीं पता था कि राज भवन में क्या होने वाला है. शनिवार को दरोडा के परिवार ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. (इनपुट: एजेंसी)