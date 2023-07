NCP Vs NCP: दिल्ली में अजीत पवार के खिलाफ पोस्टर लगे, डिप्टी सीएम को बताया 'कटप्पा' तो शरद पवार को 'अमरेंद्र बाहुबली'

महाराष्ट्र में एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई के बीच राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस (Rashtrawadi Vidyarthi Congress) ने दिल्ली में एनसीपी दफ्तर पर एक पोस्टर लगाया है. पोस्टर में अजीत पवार को कटप्पा और शरद पवार को बाहुबली के रूप में दिखाया गया है. पोस्टर में ‘कटप्पा’ को ‘अमरेंद्र बाहुबली’ की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया है. मिली जानकारी के अनुसार, शरद पवार आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए पहुंच रहे हैं. दिल्ली में NCP प्रमुख शरद पवार के आवास के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं. पोस्टर में लिखा गया है, “सच और झूठ की लड़ाई में पूरा देश शरद पवार साहेब के साथ है और भारत देश का इतिहास है कि इसने कभी धोखा देने वाले को माफ नहीं किया.

दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर से एनसीपी के पुराने पोस्टर और होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, जिन पर अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे थे.वहां एक नया पोस्टर लगाया जा रहा है जिस पर ‘गद्दार’ लिखा हुआ है.