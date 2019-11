मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने रविवार को कहा कि राज्य में सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी के समर्थन देने के बारे में सोचने से पहले उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना को भाजपा से नाता तोड़कर राजग से अलग होना होगा. इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उसके पास सदन में बहुमत नहीं है, इसलिए वह सरकार बनाने का दावा नहीं करेगी. इसके कुछ ही घंटे बाद राकांपा की ओर से यह बयान आया.

Nawab Malik, NCP: We have called a meeting of our MLAs on Nov 12. If Shiv Sena wants our support,they will have to declare that they have no relation with BJP&they should pull out from National Democratic Alliance (NDA). All their ministers will have to resign from Union Cabinet. https://t.co/iABYpebRTU

— ANI (@ANI) November 10, 2019