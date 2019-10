नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में मुख्‍यमंत्री बीजेपी-शिवसेना के बीच मुख्‍यमंत्री की कुर्सी को लेकर मचे घमासान के बीच विपक्षी दलों एनसीपी और कांग्रेस की निगाहें भी बदल रहे सत्‍ता के समीकरणों पर लगी हुई हैं. राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को एक बार फिर अपनी मंशा किंतु-परंतु के साथ जता दी है. एनसीपी के सीनियर नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्‍ल पटेल ने मुंबई में कहा कि लोगों ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है. यदि परिस्थितियां बदली तो हम देखेंगे.

बता दें मुंबई में जहां बीजेपी के विधायक दल के नेता के चयन के लिए बैठक बुलाई गई है, वहीं,शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच आगे की रणनीति पर मंथन चल रहा है.

Praful Patel, Nationalist Congress Party (NCP), in Mumbai: The people’s mandate (in #MaharashtraAssemblyElections) is for us to sit in the Opposition. If the situation changes, then we will see. pic.twitter.com/WkZHoDLDeZ

— ANI (@ANI) October 30, 2019