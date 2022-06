Supriya Sule, NCP, Rajya Sabha poll , Rajya Sabha elections: महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटों में से तीन पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)नेता व लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले राज्यसभा चुनाव परिणाम पर कहा, भाजपा को उनके प्रदर्शन पर बधाई. हम अपनी हार स्वीकार करते हैं. हमें स्पष्ट रूप से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ. यदि आप संख्याओं को देखें, तो स्पष्ट रूप से हमारे पास अंत तक सही संख्या नहीं थीं, लेकिन हमने एक चांस लिया.Also Read - राज्यसभा चुनावः कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में कांग्रेस, अजय माकन की हार से पार्टी आलाकमान नाराज

बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटों में से तीन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत हुई है, महाराष्ट्र की सत्ता में साझीदार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कुल तीन उम्मीदवार ही जीत सके हैं. शिवसेना का दूसरा उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में जीत नहीं पाया है. Also Read - राज्यसभा चुनाव परिणाम: महाराष्ट्र में BJP-MVA के 3-3 उम्मीदवार जीते, हरियाणा में माकन हारे | देखें किस राज्य में कौन जीता

