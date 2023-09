Hindi Maharashtra

Ndrf Conducts Floodwater Rescue Operations In Nagpur

Video: 4 घंटे की बारिश से नागपुर हुआ पानी-पानी, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटी NDRF

नागपुर में रात में हुई मूसलाधार बारिश से घरों में पानी घुस गया है. लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची हैं.

महाराष्ट्र के नागपुर में चार घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी-पानी कर दिया है. नागपुर में 4 घंटे के अंदर 100 मिली मीटर बारिश हुई. इसके चलते नागपुर के कई हिस्से में जल जमाव हो गया है. अंबाझरी लेक ओवरफ्लो होने के कारण उसके आसपास इलाके में पानी भर गया है. इन जगहों पर एनडीआरएफ रेस्क्यू का काम कर रही है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि झांसी रानी चौक से सीताबर्डी मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन तक जाने वाला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है. नागपुर में रात को हुई भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. मोरभवन बस स्टैंड पर 12 से 15 बसें बारिश के पानी में फंसी हुई हैं.

Trending Now

#WATCH | Maharashtra: Following incessant rainfall, heavy water logging witnessed at the Canal Road Ramdaspeth, in Nagpur. pic.twitter.com/Cu8NOsNcpT — ANI (@ANI) September 23, 2023



NDRF की टीम द्वारा अंबाझरी झील क्षेत्र में बचाव अभियान चलाया जा रहा है.6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. बचाव अभियान अभी भी जारी है. वहीं, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने जलभराव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि तीन घंटे में काफी बारिश हुई है जिससे अंबाझरी बांध ओवरफ्लो हो चुका है और कई इलाकों में काफी बारिश हुई है. 15 लोगों को बचाया गया है और जहां- जहां अलर्ट आ रहे हैं वहां से लोगों को बचाया जा रहा है, NDRF और SDRF काम पर लगी हुई है. हम सब लोग यहां पर हैं, उपमुख्यमंत्री पूरे इस स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं. इसमें जान का तो नहीं लेकिन सामानों का बहुत नुकसान हुआ है.

You may like to read

Nagpur, Maharashtra: A team of NDRF conducts floodwater rescue operations and safely evacuates 6 people in the Ambajhari Lake area. Rescue operation is still underway: NDRF (Source: NDRF) pic.twitter.com/bgfsJsmIEl — ANI (@ANI) September 23, 2023

बता दें कि नागपुर में भारी बारिश की वजह से जनजीवन पर भारी असर पड़ा है. कई जगहों पर लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है. सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं. कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है

#WATCH | Maharashtra: Visuals from Canal Road Ramdaspeth, in Nagpur, where severe water logging witnessed, following incessant rainfall in the area. pic.twitter.com/9hmj9aeH0l — ANI (@ANI) September 23, 2023

RECOMMENDED STORIES