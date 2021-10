Nawab Malik lashes out on Sameer Wankhede: एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने एक बार फिर एनसीबी (NCB) और उसके अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के खिलाफ मोर्चा खोला है. नवाब मलिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘एक एफआईआर दर्ज है, जिसको एक साल हो चुका है. उसमें अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है.’Also Read - Top Entertainment News: इस साल होगी Vicky Kaushal और Katrina Kaif की शादी? Aryan Khan की बढ़ी मुश्किलें

उन्होंने कहा, 'एक साल पहले दर्ज हुई उसी एफआईआर के आधार पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को बुलाया गया, सारा अली खान (Sara Ali Khan) और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) को भी बुलाया गया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई. सब लोग जिन्हें बुलाया गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी गहराई में जाएं. मैं ये भी कहता हूं कि मालदीव के दौरे (Maldives Trip) को देखिए, उस समय मालदीव में कौन अभिनेता-अभिनेत्री थे, उससे उगाही का पूरा खेल सामने आ जाएगा.'

WATCH | An FIR has been lodged for almost a year on the basis of which Deepika Padukone, Sara Ali Khan & Shraddha Kapoor were called, but no arrest has been made…We need to pay attention to it …& also at Maldives trip to find out the truth…:Maharashtra Minister Nawab Malik pic.twitter.com/qfqVZdbEcF

— ANI (@ANI) October 27, 2021