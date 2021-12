New Year, Christmas Guidelines In Maharashtra: देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से फैलने लगे हैं. इस बीच कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है. इस बीच महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन (Omicron In Maharashtra) और कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड में है. इसी कड़ी में राज्य सरकार शुक्रवार के दिन क्रिसमस और नए साल के दौरान शादी समारोहों, होटलों और रेस्तरां में भीड़ न हो इस बाबत दिशानिर्देश जारी करने वाली है. इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव सरकार ने कोविड 19 के मद्देनजर कोविड 19 टास्क फोर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान राज्य में कोरोना व ओमिक्रॉन संक्रमण पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा की गई है.Also Read - Omicron In India: दिल्ली-यूपी-महाराष्ट्र समेत इन राज्यों में लगाई गईं सख्त पाबंदियां, तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, मिले 346 मरीज

महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मामले

महाराष्ट्र में गुरुवार के दिन ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए है. इस दौरान कुल 23 ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि की गई. राज्य में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है. महाराष्ट्र में गुरुवार के दिन कुल 1,179 संक्रमण के नए मामले सामने आए थे. इनमें से 23 मामले ओमिक्रॉन के थे. वहीं 17 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई.

बुधवार के दिन महाराष्ट्र में कोरोना के 1201 नए मामलों की पुष्टि की गई. बुधवार के दिन संक्रमण के मामलों ने नवंबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. वहीं आज कोरोना संक्रमण के 1,179 नए मामले सामने आए हैं. बता दें कि ओमिक्रॉन के मामले कई राज्यों में देखने को मिल रहे हैं. इस बीच दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात इत्यादि राज्यों में सरकारें अलर्ट हो गई हैं.