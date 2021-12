New Year Restrictions in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में धारा 144 लगा दी है. धारा 144 15 जनवरी तक लगाई गई है. किसी भी सार्वजनिक जगह पर मुंबई से 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं. ओमिक्रोन के बढ़ते मामले और नए साल (New Year 2022) को देखते हुए ये रोक लगाई गई है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) के अनुसार- धारा 144 के तहत 15 जनवरी तक शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, बगीचे, उद्यानों और इस तरह के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के जाने पर रोक होगी. पुलिस उपायुक्त (अभियान) एस चैतन्य ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जो शुक्रवार दोपहर एक बजे से प्रभावी हो गया और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो यह 15 जनवरी तक लागू रहेगा.Also Read - Omicron Death in Maharashtra! पुणे में व्यक्ति की हार्ट अटैक से हुई थी मौत, अब पता चला ओमीक्रोन से था संक्रमित

आदेश में कहा गया है, ‘‘ शहर में कोविड-19 और ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अब भी महामारी का खतरा है.’’ आदेश में कहा गया कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को किसी तरह का खतरा न हो, इसके मद्देजर प्रतिबंध लगाए गए हैं. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में ओमीक्रोन से संक्रमण (Omicron in Maharashtra) के 198 मामले आए हैं, जिनमें से 190 मामले अकेले मुंबई में सामने (Omicron in Mumbai) आए हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 450 हो गई है. Also Read - Coronavirus Cases Today: कोरोना के बढ़ रहे मामले, एक दिन में 16,764 लोग संक्रमित, 220 लोगों की हुई मौत

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय गुरुवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 49 दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि कोविड-19 के 13 हजार से ज्यादा नए मामले आए. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) ने यह कहकर चिंता बढ़ा दी है कि ऐसे लोग भी ओमीक्रोन संक्रमित (Omicron in Delhi) मिले हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है. यानी कम्यूनिटी स्तर (Community Transmission of Omicron) पर भी ओमीक्रोन फैलने लगा है. साथ ही उन्होंने बताया कि 46 फीसद मामले ओमीक्रोन के आ रहे हैं. Also Read - Omicron in Bihar: पटना में मिला बिहार का पहला ओमीक्रोन पीड़ित, दिल्ली से पटना लौटा है युवक