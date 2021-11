Ministry of Home Affairs, Amravati, Nanded, Malegaon, Washim, Yavatmal, Mosque, Tripura, Muslims, Hindu, communal violence, maharashtra, MHA, Stones Pelting, Masjid, महाराष्‍ट्र से आई हिंसा की खबरों (Maharashtra violence) के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अहम बयान जारी किया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने आज शनिवार को कहा, त्रिपुरा के गोमती जिले में एक मस्जिद के क्षतिग्रस्त होने और तोड़फोड़ के बारे में सोशल मीडिया में प्रसारित समाचार फर्जी है और तथ्यों की पूरी तरह से गलत बयानी है. लोगों को शांत रहना चाहिए और ऐसी खबरों से गुमराह नहीं होना चाहिए. बता दें अमरावती, नांदेड़, मालेगांव, वाशिम और यवतमाल जिलों में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों की रैली में हिंसक घटनाएं हुईं थी.Also Read - Pradhan Mantri Awaas Yojana Gramin: कल 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजेंगे पीएम मोदी, यहां जानें पूरी डिटेल

For instance, in Maharashtra, there have been reports of violence & unsavoury statements that are aimed at disturbing peace and harmony, based on fake news regarding Tripura. This is very concerning and it is urged that peace is maintained at all costs: Ministry of Home Affairs

