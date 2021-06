राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज गुरुवार को मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी व शिवसेना नेता प्रदीप शर्मा को एक छापे के दौरान उनके आवास से अरेस्‍ट कर लिया है. एनआई ने यह गिरफ्तारी उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक वाहन में विस्फोटक रखा हुए पाए जाने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की जांच के दौरान की है. Also Read - Antilia Case Updates: NIA ने मुंबई पुलिस के पूर्व 'एनकाउंट स्‍पेशलिस्‍ट' प्रदीप शर्मा के घर पर छापा मारा

एनआईए की टीम ने आज मुंबई में आज सुबह करीब 6 बजे अंधेरी पश्चिम में जेबी नगर में स्थित शर्मा के आवास पर छापा मारा और तलाशी ली. इस दौरान एनआईए की टीम ने मामले के संबंध में शर्मा से पूछताछ भी की है. Also Read - कांग्रेस अकेले लड़ेगी महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव, मैं सीएम फेस बनने के लिए तैयार हूं: नाना पटोले

#UPDATE | NIA arrests Shiv Sena leader and former ‘encounter specialist’ of Mumbai Police, Pradeep Sharma. Also Read - महाराष्ट्र में BJP Govt में शिवसेना को गुलाम समझा जाता था, खत्‍म करने की कोशिश हुई: संजय राउत

A raid was conducted at his residence in Mumbai today.

