NIA, Antilia, Mukesh Ambani, Maharashtra, Mumbai, News, मुंबई: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) की राजधानी मुंबई (Mumbai) में उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के घर के पास से विस्फोटकों से लदी स्‍कॉर्पियो कार मिलने के मामले की जांच एनआईए (National Investigation Agency) ने शुरू कर दी है. केंद्रीय आतंकवाद निरोधक एजेंसी एनआईए ने इस मामले को 8 मार्च को संभाल लिया था. वहीं, महाराष्‍ट्र की एटीएस की जांच भी चल रही है. एनआईए की अंबानी के घर के पास पहुंची है, जहां विस्‍फोटकों से लदी कार मिली थी. टीम स्‍पॉट पर जांच कर रही है.

Maharashtra: National Investigation Agency begins probe in the case relating to the recovery of explosives from a car parked near Mukesh Ambani's house in Mumbai, visits the spot.

