नागपुर में बैठकर पाकिस्तानी युवक से बातचीत, NIA ने सुबह चार बजे घर से दबोच लिया शख्स

Maharashtra Latest News Today: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज गुरुवार को महाराष्ट्र के नागपुर में आंतकी लिंक वाले मामले में तीन स्थानों पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी ने ये कार्रवाई उस शख्स के खिलाफ की, जिसपर आरोप था कि उसने किसी पाकिस्तानी युवक के साथ चैटिंग की. बताया गया कि इससे जांच एजेंसी को उसपर शक हुआ और इस कार्रवाई को अंजाम दिया.

एजेंसी ने आज सुबह करीब चार बजे नागपुर में सतरंजीपुरा में ये कार्रवाई की. बताया गया कि जांच एजेंसी की टीम सुबह चार बजे सतरंजीपुरा मे बड़ी मस्जिद के पास दो लोगों को घर में दबिश दी और पाकिस्तानी युवक से बातचीत करने वाले शख्स को धर दबोचा.